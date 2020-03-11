Рекламные материалы в местах продаж – один из основных способов продвижения продукции или бренда. Это связано с тем, что большинство покупок – спонтанные. Таким образом, очень часто клиент делает выбор в пользу того или иного товара перед самой витриной.
И именно POSm тут служат наиболее эффективным инструментом, который поможет выделиться на фоне остальных товаров. Но это возможно лишь в том случае, если грамотно подойти к вопросу их производства.
Что можно изготовить
POS-материалы – это весьма обширное понятие, которое включает:
- денглеры;
- мобайлы;
- ростовые фигуры;
- промобоксы;
- дисплеи и т. д.
Специалисты смогут не только изготовить POSm, но также подскажут, какие именно рекламные изделия лучше всего подойдут для достижения ваших целей. Они примут во внимание наличие свободной площади в торговом заведении, особенности продукции, конкурентную среду и множество других факторов. Все это поможет создать идеальные условия для увеличения товарооборота.
Почему промо-материалы должны быть качественными
Яркость, заметность и актуальность POSm напрямую влияет на то, насколько хорошо публика воспримет продукт или бренд. Если реклама будет дешевой и низкокачественной, у публики будет аналогичное отношение и к самим товарам.
Таким образом, не стоит экономить на производстве рекламы – лучше обратиться в специальную компанию с современной технической базой. Это гарантирует, что POS-материалы получатся надежными и долговечными.
Кроме того, стоит отметить, что хорошие стенды, стойки, промо-полки, мобайлы и т. д. используют не только для разовых акций. После завершения определенного мероприятия изделия можно спрятать до следующей рекламной кампании. Если же говорить о дешевой рекламе, то она, как правило, достаточно быстро выцветает и ломается. Таким образом, качественные POSm – это возможность сэкономить в длительной перспективе.
Когда нужны такие услуги
Заказать производство POS-материалов можно в различных ситуациях:
- открытие нового заведения;
- вывод продукции на рынок;
- желание увеличить продажи;
- заключение контракта с торговым партнером и пр.
В любом случае, качественные POSm – это основа успешных продаж. Особенно, если доверить производство рекламы в руки опытных специалистов. Заказав изготовление рекламы на сайте tehnomerch.ru/proizvodstvo-posm, вы сможете рассчитывать не только на оперативность и высокое качество, но и индивидуальный подход, что позволит привлечь внимание к бренду максимально широкой публики.