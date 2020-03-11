Рекламные материалы в местах продаж – один из основных способов продвижения продукции или бренда. Это связано с тем, что большинство покупок – спонтанные. Таким образом, очень часто клиент делает выбор в пользу того или иного товара перед самой витриной.

И именно POSm тут служат наиболее эффективным инструментом, который поможет выделиться на фоне остальных товаров. Но это возможно лишь в том случае, если грамотно подойти к вопросу их производства.

Что можно изготовить

POS-материалы – это весьма обширное понятие, которое включает:

денглеры;

мобайлы;

ростовые фигуры;

промобоксы;

дисплеи и т. д.

Специалисты смогут не только изготовить POSm, но также подскажут, какие именно рекламные изделия лучше всего подойдут для достижения ваших целей. Они примут во внимание наличие свободной площади в торговом заведении, особенности продукции, конкурентную среду и множество других факторов. Все это поможет создать идеальные условия для увеличения товарооборота.

Почему промо-материалы должны быть качественными

Яркость, заметность и актуальность POSm напрямую влияет на то, насколько хорошо публика воспримет продукт или бренд. Если реклама будет дешевой и низкокачественной, у публики будет аналогичное отношение и к самим товарам.

Таким образом, не стоит экономить на производстве рекламы – лучше обратиться в специальную компанию с современной технической базой. Это гарантирует, что POS-материалы получатся надежными и долговечными.

Кроме того, стоит отметить, что хорошие стенды, стойки, промо-полки, мобайлы и т. д. используют не только для разовых акций. После завершения определенного мероприятия изделия можно спрятать до следующей рекламной кампании. Если же говорить о дешевой рекламе, то она, как правило, достаточно быстро выцветает и ломается. Таким образом, качественные POSm – это возможность сэкономить в длительной перспективе.

Когда нужны такие услуги

Заказать производство POS-материалов можно в различных ситуациях:

открытие нового заведения;

вывод продукции на рынок;

желание увеличить продажи;

заключение контракта с торговым партнером и пр.

В любом случае, качественные POSm – это основа успешных продаж. Особенно, если доверить производство рекламы в руки опытных специалистов. Заказав изготовление рекламы на сайте tehnomerch.ru/proizvodstvo-posm, вы сможете рассчитывать не только на оперативность и высокое качество, но и индивидуальный подход, что позволит привлечь внимание к бренду максимально широкой публики.