Полость рта — одно из самых заселенных микроорганизмами место тела человека. Уже спустя 2 часа после чистки зубов численность бактерий на эмали превышает значение в 1 млн. Кариес встречается в разы чаще других заболеваний полости рта. Вызывается бактериями, а точнее остатками их жизнедеятельности. Но сам по себе он не возникает. А бактерии, его вызывающие, являются частью нормальной микрофлоры полости рта.

Как и любой патологический процесс в нашем организме кариес гораздо легче предупредить, чем лечить. Основной фактор его провоцирующий — бактерии — всегда с нами, поэтому профилактика должна быть внедрена в образ жизни. Правильный диагноз может поставить только стоматолог. Выбрать врача можно на портале НаПоправку https://napopravku.ru/moskva/doctors/stomatolog-terapevt/ по отзывам и ценам. Рассмотрим основные способы борьбы за здоровье зубов:

Гигиена полости рта. Чем тщательнее и чаще пациенты чистят зубы, тем меньше вероятность патологического размножения кариозных бактерий. Профессиональная чистка показана всем. Оптимально — два раза в год.

Умеренное потребление сладостей, особенно напитков, кислотосодержащих продуктов, вязкой пищи.

Исправление прикуса, своевременная реставрация зубов. Скученность зубов — один из факторов, провоцирующих кариес и усложныющих лечение.

Усиленный котроль при наличии наследственных проблем с зубами. Если у ближайших родственников есть проблемы с зубами, то это повод чаще посещать стоматолога и гигиениста.

В рацион питания необходимо включать больше продуктов, богатых минеральными веществами, дополнительно принимать витамин Д, способствующий улучшению минерального обмена.

В течение дня пить больше жидкости, чтобы смывать бактериальный налет и остатки пищи, уменьшать вязкость слюны.

Своевременное лечение кариеса так же является одной из мер профилактики более серьезных проблем. Не зря врачи рекомендуют посещения не реже чем раз полгода. При проникновении инфекции через кариозную полость внуть зуба может возникнуть воспаление мягких тканей — пульпит, который может привести к потере зуба. Лечение же не глубокого кариеса ограничивается удалением пораженных твердых тканей зуба и пломбированием с последующей реставрацией формы зуба.