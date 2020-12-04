Рефконтейнер является специальным боксом, в котором можно перевозить чувствительный к температуре груз. С помощью такого контейнера, можно создать специальные условия, при которых продукты точно не испортятся. Благодаря подобной конструкции можно спокойно перевозить товар, как морским, так и железнодорожным транспортом. Независимо от того, каким будет расстояние, с грузом точно всё будет в полном порядке.

Есть несколько особенностей, которыми рефконтейнер отличается от других конструкций, доступных для покупки в современных условиях. Есть несколько особенностей строения рефконтейнера от https://www.gcs-reefer.com/, которые и заставляют задуматься над покупкой именно такого варианта. Среди особенностей, которые точно следует обозначить – сварной металлический каркас. Для его создания используется специальный стальной профиль, придающий контейнеру необходимую жесткость. Приятной особенностью также является обшивка потолка и стен. Многослойная установка позволяет добиться неплохой толщины для сохранения благоприятных условий для груза. Также, это отличная защита от коррозии. Процесс маркировки также значительно упрощается.

Ну и конечно же, особенностью рефконтейнера является теплоизоляция. Благодаря специфике построения контейнера, никаких трудностей с расходом энергии возникнуть не должно. В зависимости от типа бокса, толщина может быть разной и доходить аж до 200 мм.

Среди характеристик, на которые необходимо обращать внимание перед покупкой, можно отметить:

Размеры контейнера. Есть варианты от 20 до 45 футов;

Объём внутреннего отсека контейнера. Представлены в основном в кубометрах;

Разновидность компрессора. Могут быть использованы разные агрегаты. Самые популярные – поршневые и спиральные;

Рабочие температуры. Контейнеры могут предназначаться для разных температурных режимов;

Характеристики контейнера. Можно отнести тепло- и хладопроизводительность;

Максимальная грузоподъёмность.

Рефконтейнеры в первую очередь предназначены для сохранения продуктов питания. К ним относится мясо, рыба и птица.