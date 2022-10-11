Займы являются одними из самых обсуждаемых продуктов. Этот тип услуг считается недооцененным. Микрокредиты – это в первую очередь удобно, средства выдаются без всевозможных сложностей в виде подготовки документов и посещения офиса.

Мифы о займах

Многие люди пытаются избегать этих сделок просто потому, что из-за сравнительно простой процедуры оформления, появляются недобросовестные заемщики, из-за просрочек между сторонами возникают конфликты. За несвоевременное исполнение условий договора полагается штраф – это законно.

Микрокредиторы сейчас ограничены в полномочиях, государством установлена ставка, превышать которую запрещено. Более того, при сравнительно высоком проценте, всегда будет короткий срок погашения – за такой период большая переплата не образуется. Первые займы и вовсе зачастую оформляются под 0%.

Наиболее распространенной причиной обращения в МФО является необходимость получения небольшой суммы, для срочных нужд. Обращаться в банк, чтобы получить 10 000-20 000 рублей, не рационально, потребуется много времени только на подготовку документов, как сообщает интернет-ресурс credit-xpress.ru.

Механизм подбора

Займы, которые выдаются в максимально краткие сроки называют экспресс. На платформе собрано множество предложений от банков и МФО, задав нужные параметры, система отображает на выбор несколько подходящих услуг.

Клиенту требуется только ввести такие данные:

требуемая сумма;

оптимальный срок;

метод получения средств.

Согласно заданному фильтру, клиент увидит перечень предложений от различных кредиторов. Процесс оформления сделки осуществляется уже на сайте МФО или банка, при выборе происходит автоматическое перенаправление. Ответ на заявку предоставляется всего за 5 минут. Помимо паспортных данных ничего не требуется. Некоторые кредиторы готовы выдать первый займ до 100 000 рублей под 0,01%. Средства могут быть перечислены на электронный кошелек или личную клиентскую карту.

На платформе существует отдельный фильтр, который позволяет уточнять ряд деталей, например, в графе «Особенности» можно установить галочку на графе «Без процентов» и тогда клиент будет видеть только займы которые выдаются на самых выгодных условиях.

МФО получает доход от полученных процентов. Главное отличие займа от банковского кредита – это лимит предоставляемой суммы. Микрокредиторы заинтересованы в наличии постоянных клиентов, поэтому обман пользователей исключен.

Автор: Полищук Ника