Единый государственный экзамен является крайне ответственным моментом, от которого зависит дальнейшее поступление вчерашнего школьника в вуз. Доверять случаю или уповать на удачу в такой ситуации нельзя, и подготовке к тестированию следует уделить все имеющиеся ресурсы.

Но правда заключается в том, что у современного занятого человека, даже школьника, просто нет возможности сидеть с утра до ночи и штудировать учебники, зачастую стараясь восполнить огромные пробелы в знаниях. И лучше всего доверить процесс такой подготовки профессионалам с опытом и репутацией.

Преимущества подхода школы TwoStu

Из множества мест, предлагающих курсы егэ и услуги подготовки к ЕГЭ и ОГЭ наилучшее сочетание цены и качества можно найти в школе TwoStu. Стоимость подготовки здесь стартует от 187 рублей в час, поэтому позволить себе такие занятия можно даже при ограниченных финансах. Так что пренебрегать столь качественной помощью из соображений экономии совершенно точно не стоит.

Отличием этого места является использование показавшей высокую эффективность канадской системы подготовки. Она подразумевает занятия в группах минимальных размеров, состоящих из 1-2 человек. Если речь идет о занятиях парой, то ученики подбираются со схожим уровнем знаний, и для них составляется индивидуальная программа. При этом малое количество учеников позволяет гарантировать, что преподаватель максимально хорошо проработает программу с каждым.

Школа TwoStu может организовывать очные занятия рядом с домом, однако особой популярностью сегодня пользуется подготовка онлайн. В этом случае учитель связывается с учениками по интернету, что никак не снижает эффективности занятий. Напротив, хорошо составленная программа и здоровая конкуренция в малой группе позволяет легко и быстро осваивать те знания, с которыми в школе наблюдались большие проблемы.

Итоги

На сегодняшний день в данном учебном заведении доступны для подготовки все основные предметы школьной программы, начиная от математики и русского языка и заканчивая информатикой и обществознанием.