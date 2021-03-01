Суши – самое известное японское блюдо, распространенное по всему миру. Снискали популярность они и в нашей стране. Большое количество суши-баров и ресторанов предлагает широкий ассортимент разновидностей этого блюда. Вместе с этим, начала набирать популярность и доставка.

Особенность японской кухни и доставки

Суши – это в первую очередь рис и рыба. Также используются разные добавки, морепродукты и обязательно соевый соус. Само блюдо отлично подходит не только в качестве закуски, но и одновременно основного блюда. Особенность заключается в том, что благодаря форме этого блюда, есть их можно практически на ходу, в приготовление занимает считанные минуты.

Именно из-за высокой скорости приготовления и удобства употребления, доставка суші стала популярной не только на дом, но и в офис, загород и вообще в любое место по желанию. Еще одна особенность этого блюда заключается в том, что оно уместно практически к любому событию и не требует разогревания, а может употребляться в теплом (горячие суши-ролы) или холодном виде.

Преимущества доставки суши

Услуга доставки суши имеет целый ряд неоспоримых плюсов:

Экономия времени. Чтобы насладиться вкусом этого японского блюда, нет необходимости тратить время на длительные сборы. Достаточно сделать заказ и, суши доставят на дом. Отличное решение при внезапной встрече гостей. Внезапный праздник или нагрянувшие гости не будут ждать несколько часов, пока курица запечется в духовке или будет разделано и приготовлено мясо. Достаточно только выбрать несколько сетов суши и уже через несколько минут, все гости могут сесть за стол. Простота оформления заказа. Заказ можно оформить по телефону или интернету, используя официальный сайт или рекламные буклеты-меню. Вариативность методов оплаты. Оплатить заказ можно наличными или даже картой курьеру, а в случае заказа через официальный сайт, тогда можно даже воспользоваться другими платежными системами, электронными кошельками и даже криптовалютой. Бонусы, скидки, акции. Конкуренция настолько велика, что каждая служба доставки и суши-ресторан старается предложить выгодные бонусы и акции.

Доставка суши – это современный и удобный метод приятно провести время в кругу друзей, семьи или просто поужинать самому, без лишних хлопот по приготовлению еды.