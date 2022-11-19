Хотя существуют десятки производителей и тысячи моделей, все существующие генераторы можно разделить на бензиновые и дизельные устройства. Прежде чем купить электрогенератор на TSSP.kz, следует определиться, какому оборудованию отдать предпочтение. Для этого нужно узнать о сильных и слабых сторонах каждого из устройств.

Бензиновые установки

Почти 60% всех продаж приходится на устройства с бензиновым двигателем. Именно их покупают для частного использования. Среди главных преимуществ:

небольшой уровень шума при работе;

огромное количество моделей (есть даже компактные установки для использования на балконе квартиры);

доступная стоимость;

возможность работы при отрицательных температурах.

Что касается недостатков, они тоже есть. В первую очередь, стоит отметить невозможность длительной работы (не более 8 часов подряд). К минусам относят и более высокую стоимость топлива. Кроме того, ресурс оборудования составляет не более 4000 часов.

Особенности дизельных генераторов

Дизельные модели могут свободно использоваться в качестве основного источника питания, так как способны работать десятки часов без перерыва. Для охлаждения двигателя используется воздушное или водяное охлаждение (в стационарных моделях). Среди важных преимуществ:

моторесурс в 10 раз выше, чем у бензиновых агрегатов;

готовность двигателя к длительному использованию без остановки;

экономичность расхода топлива (на 30% меньше, чем у конкурента);

доступность топлива.

Из главных недостатков стоит отметить более высокую стоимость дизельных моделей. В среднем, они будут стоить на 20-30% больше, чем устройства, работающие на бензине. Нельзя не отметить и высокий уровень шума. При одинаковой мощности с бензогенератором дизель будет шуметь на 20 дБ сильнее.

Кроме вышеперечисленных устройств, существуют и газовые генераторы. Но они менее популярны, кроме того, считаются более опасными в эксплуатации из-за необходимости использования баллонов со сжатым газом.