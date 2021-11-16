Удобно, модно, комфортно – главные критерии зимнего гардероба для юных модниц. Если летом легко можно комбинировать любую одежду, включая футболки, шорты, сарафаны, то в холодное время года возможности сезона ограничены.

Современные дизайнеры, следуя духу времени, говорят о создании функциональной капсулы, которую можно формировать каждый сезон. Например, подобрать несколько вещей, в том числе и обувь, одинакового стиля, которые, дополняя друг друга, легко комбинируются.

Такой способ составления гардероба очень удобен, так как придумывать ничего нужно – все заранее подготовлено, а ваш ребенок приучится вместе с вами использовать этот метод во взрослой жизни. Сайт Babyfox.com.ua является примером площадки, где в режиме онлайн можно подобрать комбинацию вещей, в соответствии с сезоном и индивидуальных особенностей каждого ребенка.

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5 правил базового зимнего гардероба для юной модницы

Благодаря удачно подобранной одежде, можно создать множество образов. Базовый гардероб для холодной погоды состоит из:

Джинсов – одежды, которая является основой почти всех образов.

Водолазки – идеальная одежда под брюки, юбки, сарафаны.

Свитера – неотъемлемая часть зимнего образа.

Пальто – прямые, приталенные модели.

Платья – трикотажные, платья-футляр, тюльпан либо с юбкой клеш.

Помимо предложенного списка, дополнить его можно зимней курткой, которая защитит ребенка от ветра, снега и дождя. Сегодня такая одежда выпускается в самых разных фасонах, с капюшоном и без. Они могут застегиваться на пуговицы, на молнию, быть с потайной застежкой, на липучках и кнопках.

Для надежной защиты от холодного воздуха модели курток укомплектовываются плотными манжетами из трикотажа, утягивающими кулисками и поясами.

Самое главное – чтобы выбранная вещь не стесняла движения детей, была изготовлена из хорошего материала с теплосберегающим наполнителем, гипоаллергенными, износостойкими характеристиками. Сегодня это холлофайбер, синтепон и изософт.

Правильный гардероб формируется в зависимости от возраста ребенка, с учетом индивидуальных особенностей телосложения и вкусовых предпочтений вашей дочурки (особенно это касается девочек-подростков со своим мнением, с которым нужно считаться).