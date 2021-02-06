Какие признаки укажут на возможное заражение новым штаммом коронавируса.

Полтора месяца назад стало известно о новом штамме коронавируса, который более заразен, чем предыдущие. По данным властей Великобритании, где и был впервые обнаружен новый штамм, его активность на 70% выше. Теперь этот штамм распространяется по миру, обнаружили его и в России.

Эксперты Medicine Direct рассказали изданию Daily Express, какие симптомы характерны для нового штамма. По данным специалистов, это те же признаки, что и для «классического» коронавируса. Основные симптомы включают: кашель, изменение или потерю восприятия вкуса и запаха, лихорадку.

При возникновении боли в груди, сильной одышке, проблем с дыханием или помутнении сознания нужно срочно вызвать скорую. Если же наблюдается температура, сухой кашель, изменение чувства вкуса и запаха, необходимо изолироваться и обратиться к врачу для проведения теста. При любом резком ухудшении состояния нужно звонить в скорую, даже если уже назначен плановый визит врача — неотложные состояния не терпят ожидания.

Кстати, перенесенная коронавирусная инфекция не является гарантией того, что вы не заразитесь второй раз. Количество антител может быть очень различным, и сейчас повторные заражения далеко не редкость.

Ранее эксперты дали прогнозы относительно того, когда мы сможем снять маски.