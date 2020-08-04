Как отмечают врачи из Клиники Майо (США), внезапный значительный скачок артериального давления является характеристикой гипертонического криза. Это состояние может вызывать смертельно опасные осложнения.

тонометр

Медики выделили предвестники гипертонического криза. Это боль в груди, головная боль, спутанность сознания, сильная потливость, проблемы со зрением, тошнота, беспокойство, затруднённое дыхание, внезапная сильная слабость.

Спровоцировать криз могут гипертония, стресс, погодные изменения, излишняя физическая нагрузка, алкоголь и дефицит калия (как правило, при обезвоживании).

Как ранее рассказал кардиолог Юрий Беленков, проблемы с повышенным давлением есть у 42 миллионов россиян, но только 65% граждан знают об этом. Речь идёт о так называемой бессимптомной гипертонии.

— На что обратить внимание: головная боль, шум в ушах, внезапные носовые кровотечения, ощущение сердцебиения и мушки перед глазами, одышка, сонливость — это признаки повышенного давления, — предупредил кардиолог.

В норме давление может повышаться или понижаться, но оно должно возвращаться к нормальным показателям — от 100 на 60 до 140 на 90.

Артериальная гипертония — одно из самых частых заболеваний. Чем старше возраст, тем выше риск ее возникновения. Например, после 60 лет более 40% людей страдают этим заболеванием, а после 70 лет — более 60%.