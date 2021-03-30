Выбор материала для строительства дома – то, в чём многие в своё время ошиблись. Как правило, это оборачивается большими финансовыми затратами на устранение недостатков, а порой и вовсе лишает возможности нормально эксплуатировать строение. Поэтому в таком процессе нам просто необходимо учитывать ряд факторов.

Цена

В любом случае – это основной момент, особенно в период кризиса. Традиционно самыми доступными являются каркасные дома или те, что возведены на основе блоков из облегчённых бетонов. Напротив, дома из бруса являются довольно дорогими, не говоря уже о том, что для их возведения нужно тратиться на действительно хороших профессионалов. Но обычно результат того стоит.

Трудозатраты и требования к профессионализму

Простой пример – газоблоки от Будмашпостач по объему больше кирпича, так что строительство стен из них происходит быстрее. В то же время кирпичные дома, как и блочные стены в целом, можно при желании возвести самостоятельно. Дома из дерева или каркасники лучше доверять специалистам, так как нюансов тут довольно много. Для бетонных конструкций необходима опалубка и спецтехника.

Изоляционные качества

Для нашего сурового климата этот вопрос особенно важен. В случае высокой теплопроводности стены необходимо делать толще, а это дополнительные затраты труда и денег. Кроме того недостатки в этом направлении вынуждают дополнительно тратиться на утепление. Правильно построенный деревянный дом может быть очень теплым. Кирпич – тоже, но при достаточной толщине стены. Да и для северных районов он всё же подходит меньше. В этом плане пеноблоки предпочтительнее за счет большей толщины, и меньшей плотности, что снижает теплопроводность. Правильно построенный дом из каркаса тоже довольно теплый.

Необходимость дополнительной отделки

В этом случае дерево выигрывает у остальных материалов, так как не нуждается в наружной и внутренней отделке. Дома из кирпича и особенно из пеноблоков в отделке нуждаются, каркасные конструкции – тоже. Причем отделка порой может довольно сильно превышать стоимость возведения самих стен дома.