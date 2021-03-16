Для качественного сна, положение тела спящего должно быть максимально удобным. Главная функция любого матраса – это поддержка человеческого позвоночника и обеспечение максимально удобной позы для сна. Выбирая матрас, необходимо учитывать следующие факторы:

Поддержка

Матрас ортопедический должен прогибаться на такую величину, чтобы она обеспечивала правильное положение позвоночника. Чем жестче матрас – тем труднее ее способность прогибаться под человеческим весом. Перед покупкой правильно будет проконсультироваться у ортопеда, чтобы понимать, какой уровень жесткости матраса нужен именно вам.

Комфорт

Уровень комфорта во время сна не менее важен, чем уровень жесткости. Он позволяет максимально расслабить все части тела так, чтобы ничего нигде не затекало и не давило. Материал, из которого пошит матрас, должен быть гипоаллергенным и хорошо пропускать воздух.

Уровни жесткости матрасов

Есть всего три группы жесткости ортопедических матрасов. Они делятся на:

— Мягкие. Подходят людям из малой весовой категории и людям преклонного возраста. Новорожденным детям подобный матрас покупать не рекомендуется, так как у них только начинает формироваться костный скелет.

— Полужесткие. Предназначены для сна всех здоровых людей, не имеющих особые предписания.

— Жесткие. Отлично подойдут для подростков и молодежи, за исключением людей с ожирением и избыточным лишним весом.

Как же все – таки правильно подойти к выбору матраса? Все очень просто – лягте на него. Во многих магазинах установленные специальные «пробники» матрасов, которые можно испытать прямо на месте. Можете попросить консультанта визуально оценить положение вашего тела и позвоночника, чтобы выбрать правильную жесткость будущей покупки.

Самостоятельно проверить, подходит ли вам та или иная жесткость можно следующим образом: лежа на спине, просуньте ладонь под поясницу. Если рука спокойно проходит – матрас сильно жесткий. Если слишком трудно – сильно мягкий.

Типы ортопедических матрасов

Существует два типа правильно поддерживающих спину матрасов:

— Пружинные,

— Беспружинные.

Второй тип, в свою очередь, делится на следующие подтипы:

— Матрасы с зависимыми пружинами, когда все они тесно связаны между собой. Они способны прослужить своему владельцу около 7 лет.

— Матрасы с независимыми пружинами, когда каждая пружина находится в отдельном чехле. Такие матрасы имеют более долгий срок службы – до 10 лет.