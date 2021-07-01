Автомобильный бренд Чери начал свою экспансию на международном рынке в 2006 году. Первым автомобилем, который был представлен в европейских странах, стал Амулет. Машина сразу полюбилась водителям в Украине. Модель Амулет пользуется спросом и в настоящее время.

Автомобиль отличается доступной ценой, экономичностью в обслуживании. Запчасти Чери Амулет можно приобрести во многих автомагазинах. На модель поставляются оригинальные комплектующие и качественные аналоги.

Передняя подвеска

Передняя подвеска Амулет представлена стойками МакФерсон. Массивные стойки располагаются в одной плоскости с пружиной амортизатора. По этой причине такую подвеску часто называют «качающаяся свеча». В качестве опор в конструкции применяется подрамки, который монтируется к кузову на жесткую сцепку.

Металлические шарниры с резиновыми втулками успешно гасят шум и колебания, которые возникают при взаимодействии отдельных элементов подвески. За счет них обеспечивается комфорт в процессе поездки.

Преимуществами стоек МакФерсон выступают:

невысокая стоимость в производстве, что сказывается на итоговой цене автомобиля;

небольшой вес и размеры, благодаря этому даже при двигателе со средними показателями мощности обеспечивается хорошая динамика;

простота диагностики поломок – на неисправности указывает снижение устойчивости и наличие постукиваний.

Недостатком подвески МаФерсон считается невозможность постоянной эксплуатации в плохих дорожных условиях.

Задняя подвеска Чери Амулет

Сзади на автомобиле используется полунезависимая подвеска, комплектуемая рычагами продольного типа. Рычаги крепятся к кузову с помощью шарниров. Также они связаны друг с другом балкой, имеющей сечение в форме буквы U. Задняя балка предполагает наличие стабилизатора поперечной устойчивости.

Отличительные черты полунезависимой подвески:

Плюсы. Невысокие затраты на обслуживание. Хорошая выносливость, небольшой вес. Минусы. Главным недостатком такой подвески считается высокая жесткость.

Важно отметить, что полунезависимая подвеска не позволила сделать из Чери Амулет заднеприводный автомобиль. Такие типы подвески не устанавливаются на ведущие мосты.

Срок службы деталей подвески

Срок службы компонентов подвески зависит от многих факторов: стиль езды, качество применяемых комплектующих, дорожные условия.

Если ориентироваться на среднестатические показатели, то замена отдельных деталей требуется в следующих промежутках:

20-40 тыс. км. – наконечники, шаровые опоры, подшипники и ступицы;

30-50 тыс. км. – амортизаторы, стойки;

50-80 тыс. км. – поворотные кулаки, крепежные элементы на задней балке, реактивные штанги, стабилизаторы и пружины;

80-100 тыс. км. – внутренние и наружные ШРУСы.

Рекомендуется не допускать полного выхода из строя элементов подвески, а менять их в соответствии с регламентами, установленными производителем.

Источник: https://www.zapchast.com.ua/ — автозапчасти в Украине