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Основной период сдачи единого государственного экзамена пройдет в установленное время, переносить сроки пока не планируется. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

«Сегодня срокам, которые сформированы для проведения ОГЭ и ЕГЭ, ничего не угрожает», — сказал Глушко.

Досрочный этап ЕГЭ был перенесен на июнь из-за коронавируса. Проведение ЕГЭ в 2020 году было запланировано в три этапа: с 20 марта по 13 апреля — досрочный, с 25 мая по 29 июня — основной и с 4 по 22 сентября — дополнительный.

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