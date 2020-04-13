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Близкий друг хорошо известного в узких кругах киберспортивного бизнесмена Алексея Бурдыко сообщил о его гибели. Причина смерти — эпидемия коронавируса.

Алексей Бурдыко — создатель нескольких проектов в киберспорте, основатель Play2Live — первой киберспортивной стриминговой платформы на базе блокчейна и скандально известной компании Game Show, которую не раз обвиняли в невыплате призовых за турниры.

Начал свою деятельность в киберспорте в 2010-м, запустив серию амбициозных турниров Techlabs, которые проходили в Беларуси, Украине и России. Турниры собирали внушительное количество зрителей, но подвергались критике за плохое качество трансляций.

После этого Бурдыко запустил холдинг Game Show, который объединил в себе турнирного оператора и телеканал о играх и киберспорте. Из-за задолженностей перед сотрудниками, командами и партнёрами репутация бренда быстро испортилась. В 2017-м холдинг был реорганизован, а Алексей покинул проект, увлёкшись блокчейном и криптовалютой.

Летом 2017 года Алексей объявил о создании стриминговой платформы для геймеров и любителей киберспорта Play2Live, которая была создана на основе технологии блокчейн. Но и ей суждено было проработать недолго — 9 января 2019 года появились сообщения о закрытии проекта.

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