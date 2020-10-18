Основатель Московского театра «Тень» Илья Эпельбаум умер в воскресенье на 60-м году жизни. Режиссер был болен коронавирусной инфекцией, сообщил ТАСС поэт Лев Рубинштейн.

«Он умер сегодня днем. Он болел довольно тяжело. Это тот самый коронавирус. У него были тяжелые сопутствующие обстоятельства», — сказал поэт.

Рубинштейн добавил, что о дате прощания и похорон будет известно позднее.

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Илья Эпельбаум родился 21 июля 1961 года. Окончил Московское Высшее художественно-промышленное училище им. С. Г. Строганова. В 1988 вместе с Майей Краснопольской основал театр теней и кукол «Тень» Москве. Вместе с Краснопольской поставил спектакли «Волшебная дудочка», «Сказка без названия», «Легенда о Тем-Лине», «Щелкунчик», «Балет бумажных теней», «Красные шапочки», «Домашний театр», «Метаморфозы», «Гамлет для малышей» и другие. Многократный лауреат премии «Золотая Маска».