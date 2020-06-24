Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd призвал страны Запада не забывать о ключевом вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии.

«Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира. Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их», — сказал он в интервью RT.

Уотерс отметил, что западные страны всегда должны помнить это, особенно когда негативно отзываются о России и «потрясают» перед ней оружием.

Музыкант также назвал антироссийские настроение в некоторых странах «совершеннейшим безумием».

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. В нем приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. Помимо российских, по Красной площади прошли бойцы Вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.