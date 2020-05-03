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Люди, позволяющие себе оскорбительные высказывания в адрес города-героя Волгограда, далеки от патриотизма. Об этом заявила первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы, парламентарий от Волгоградской области Ирина Гусева, сообщает телеграм-канал «Подъем».

Таким образом Гусева ответила на слова спортивного комментатора Василия Уткина, который отказался говорить об игре волгоградского футбольного клуба «Ротор», назвав Волгоград «городом гопников». Парламентарий подчеркнула, что некоторые люди просто по-разному хотят обратить на себя внимание.

Депутат заявила, что сама является уроженкой Волгограда, а ее дед был участником битвы за Сталинград (старое название города — прим. «Ленты.ру»). Она напомнила, что именно волгоградцам все обязаны тем, что «хребет фашиста» был сломан.

«Благодаря нашему городу, во всей Второй мировой войне коренной перелом был», — подчеркнула она и пожелала, чтобы людям, высказывающим мнения подобно Уткину, «господь дал разума».

В апреле Уткин стал участником другого медиа-скандала. В эфире канала «Дождь» он выразил возмущение действиями государства в период пандемии и тем, что вынужден платить коммунальные платежи. Ему ответил телеведущий Владимир Соловьев, назвав комментатора психически больным человеком. После долгой перепалки Уткин дважды вызывал Соловьева на словесный баттл, однако телеведущий пригрозил оппоненту физической расправой и отказался.

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