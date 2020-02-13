Жительница Москвы, которая осыпала таксиста оскорблениями и пыталась избить мужчину из-за отказа ее везти, рассказала о причинах своего поведения в опубликованном в четверг, 13 февраля, посте в Instagram.

Женщина рассказала, что работает фитнес-тренером, поэтому ей «критически важно быть пунктуальной, чтобы не подводить клиентов». Утром в среду она по приложению вызвала такси, водитель которого долго не трогался с места.

В ответ на ее просьбу ехать быстрее таксист потребовал дополнительную плату. После того как автомобиль выехал на Можайское шоссе, пассажирка уточнила, почему в приложении указано, что поездка не была начата.

«Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси, водитель не хотел отменять заказ специально — чтобы я не могла вызвать новое», — написала девушка, добавив, что после напряженного разговора с мужчиной она вышла из себя.

Фитнес-тренер также рассказала о том, что из-за опубликованного таксистом видео ей и ее близким звонят незнакомые люди с просьбой дать комментарии и даже угрожают расправой.

«Все подхватили эту историю, начали писать, но далеко не у всех возник вопрос: а что нужно было сделать, чтобы довести человека до такого состояния? Почему девушка бьется в истерике?» — говорится в посте.

Днем ранее было опубликовано снятое самим водителем видео, на котором девушка кричит: «Вези меня! Вези меня, мразь! Меня люди ждут». Кроме того, она угрожает водителю тем, что «сейчас люди сюда подъедут». Таксист, в свою очередь, сохраняет спокойствие и отвечает пассажирке, что не повезет ее.

Сам сотрудник такси также прокомментировал видеозапись. По его словам, приехал за девушкой в Одинцово. После звонка она подошла к машине примерно через семь минут и сразу высказала претензии. В частности, девушку возмутил тот факт, что таксист мог развернуться и начать поездку раньше.

По словам водителя, он предлагал девушке не платить за поездку, однако та продолжала вести себя агрессивно. После того как она начала применять физическую силу, водитель включил видеозапись.