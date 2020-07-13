Счастье не в деньгах, а в их количестве. Эту поговорку подтвердило американское исследование

Считается, что счастье за деньги купить нельзя. Однако, это не совсем так, выяснили ученые из США.

Новое исследование, выполненное в университете Сан-Диего показало, что существует связь между счастьем и основными показателями социально-экономического статуса, включая доход и образование.

Используя данные Общего социального опроса, одного из самых продолжительных опросов среди взрослого населения в Соединенных Штатах, психологи изучили ответы 44 198 американцев в период с 1972 по 2016 год. Результаты исследования опубликованы в журнале Emotion Американской психологической ассоциации.

По итогам исследования оказалось, что количество получаемых денег находится в прямой связи с ощущением счастья. Это отличается от прошлых исследований, которые показали, что уровень счастья "выравнивается" после достижения годового дохода около 75 000 долларов.

«Я была удивлена, что доход так тесно связан со счастьем, и что уровень счастья не достигает плато при более высоких доходах, — сказала одна из руководителей проекта, доктор Джин Твенж. — В нашем исследовании оказалось, что большой доход равнозначен большему счастью, даже после удовлетворения основных потребностей».

Исследование также обнаружило, что счастье более тесно связано с доходом, чем это было в 1970-х и 80-х годах, то есть деньги могут принести больше счастья сейчас, чем в прошлом.

Объяснение этого явления пока не найдено. Исследователи предположили, что это может быть связано с растущим неравенством в доходах.

«Богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее», — считает доктор Твенж, которая также является автором книги iGen о тенденциях в поколениях.

Другое объяснение обнаруженной связи между высоким доходом и счастьем состоит во вступлении в брак. Ранее показатели вступления в брак были схожи среди американцев с низким и высоким доходом. В настоящее время американцы с невысокой заработной платой реже связывают себя брачными узами, в то время как более богатые соотечественники по-прежнему создают семьи. Согласно ранее проведенным исследованиям психологов, женатые люди в среднем счастливее.

Таким образом, исследование демонстрирует, что уровень счастья может быть связан с экономическими изменениями в социуме.

Ограничением его является оценка связи дохода и счастья среди людей одной нации. Вероятно, опросы людей из других стран с иным менталитетом могут продемонстрировать отличающиеся от полученных результаты.



doi.org/10.1037/emo0000774