По словам доктора Мясникова, в тактике лечения коронавируса в домашних условиях допускается опасная ошибка.

мясников

Коронавирус, как и любое ОРЗ, проходит сам по себе и не требует серьезных лекарств. Однако испуганный человек требует от врачей «назначить хоть что-нибудь», а тем трудно устоять.

Мясников призывает коллег проявить твердость и напоминает, что если применять дома то лечение, которое проводят в стационаре, то это может принести множество бед. Вплоть до фатальных явлений. Нельзя лечить ОРЗ теми средствами, которыми в больницах лечат пневмонию.

Как неоднократно сообщалось, вирус бесполезно лечить антибиотиками, это приносит только вред. Если присоединилась бактериальная инфекция, то таблетки или уколы все равно должен выписывать только врач.

Для лечения инфекции нужны покой, обильное питье, легкое питание, при необходимости — жаропонижающее.

Коллега Мясникова Евгений Комаровский отмечал, что антибиотики «для профилактики» уничтожают не только патогенные бактерии, но и полезные. В итоге они могут атаковать организм, не встречая «сопротивления». Кроме того, он развеял миф о том, что для лучшего усвоения антибиотики стоит вкалывать: современные препараты хорошо всасываются в желудке.

Число погибших от коронавирусной инфекции в мире к марту 2021 году может составить 5 млн человек. Такие данные представили китайские исследователи в своем прогнозе о глобальных последствиях пандемии COVID-19 в 2021 году.