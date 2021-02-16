Диван по праву считается наиболее востребованным представителем мягкой мебели на рынке. Если раньше диваны устанавливались преимущественно в просторных комнатах, сегодня их выбирают даже в самые скромные студии. Такая популярность вызвана тем, что диван подходит для всего, будь то просмотр телевизора, вечер с книгой или сон.

Разумеется, не каждый диван предлагает достаточный комфорт для полноценного отдыха. Неспроста так популярна шутка про то, что сегодня тебе не повезло и “будешь спать на диване”. Чтобы получить от отдыха максимум удовольствия, следует внимательно отнестись к выбору дивана и его ключевым характеристикам.

Выбор дивана — ответственный момент

Известно, что далеко не каждый из нас располагает просторной квартирой или частным домом с большими комнатами. Многие вынуждены ютиться в компактных студиях и жилищах с новомодной “смарт-планировкой”, что требует разумного использования доступной площади. Диваны — лучшее решение для небольшой квартиры или студии, ведь именно данный вид мягкой мебели может похвастаться функциональностью. Если утром диван представляет собой комфортное сиденье, то ночью его можно превратить в уютное ложе.

Тем, кто рассматривает диван в качестве постоянного спального места, стоит обратить взор на модели с ортопедическими свойствами. Такие модели широко представлены в каталоге интернет-магазина “Магдек”: здесь https://magdek.com.ua/divany-kiyev/ortopedycheskye-dyvany-kyev/ доступны решения как отечественных, так и зарубежных фабрик. Ортопедические диваны сочетают в себе компактность, практичность и максимальный уровень комфорта. Чего еще можно желать от мягкой мебели?

Особенности ортопедических диванов

Как и любые изделия с ортопедическими свойствами, диваны отличаются высоким уровнем комфорта и благоприятным влиянием на здоровье пользователя. Качественные модели имеют отличное наполнение, обеспечивающее эффективную поддержку тела в правильном положении. Отдых на ортопедическом диване способствует нормализации кровообращения, положительно влияет на работу органов дыхания. Кроме того, такие варианты обладают лечебно-профилактическим действием, что служит дополнительной защитой от множества заболеваний позвоночника.

Тонкости выбора ортопедических диванов

Приведем рекомендации, которые точно помогут вам при выборе модели:

Считается, что высота матраса не должна составлять менее 20 см. Обратное указывает на стремление производителя сэкономить на материалах.

Самые бюджетные решения на рынке — диваны с пружинными матрасами. Несмотря на доступную цену, они могут прослужить довольно долго.

Огромное значение имеет уровень жесткости дивана. Перед покупкой следует протестировать его прямо в торговом зале, принимая любимые положения для сна и отдыха.

Чтобы не прогадать с покупкой, старайтесь грамотно расставлять приоритеты. Красивых диванов много, тогда как поистине удобные нужно поискать. Уделяйте внимание качеству сборки мебели, плавности механизма трансформации и лишь затем — внешнему виду.