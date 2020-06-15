Далеко не всем следует помогать.

Орнитолог Анна Евсеева рассказала у себя в инстаграме, почему, прежде чем спасать якобы выпавшего из гнезда птенца, надо хорошо подумать.

На самом деле птенцы не выпадают из гнезда. Они сами из него вылетают, так проходит стадия слетка, то есть взросления. За этим процессом наблюдают старшие особи. Даже если мы их не видим поблизости, они контролируют ситуацию и не дадут птенца в обиду.

«Да, они желторотые, не полностью оперились и плохо летают. Их родителей может быть не видно рядом. А совята еще и напоминают милый пуховой комок. Но это их естественный процесс взросления. Они как дети, играющие на детской площадке: чужая опека им не требуется!» — пишет Анна Евсеева.

Тем не менее есть категории птенцов, которым действительно может понадобиться помощь человека: совсем неоперившимся, голым птенцам, которые не стоят на лапах, птицам с травмами и стрижатам (родители не забирают их обратно в гнездо и не докармливают). Во всех этих случаях понадобится консультация специалиста, который подскажет, как правильно ухаживать за птенцом. Также можно обратиться в реабилитационный центр для птиц. «Докормить хлебом или обычным мясом в случае совят, а потом отпустить в природу = убить», — отмечает орнитолог.