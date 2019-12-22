Количество мелких зерноядных птиц в Москве может увеличиться за счет теплой зимы. Об этом руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин рассказал агентству городских новостей «Москва».

По его словам, из-за отсутствия снежного покрова в столице птицам остались доступны семена дикорастущих трав, которыми наслаждаются мелкие зерноядные птицы. Эта зима для них максимально комфортная, и она может привести к увеличению их популяции, поскольку обычно зимой от холода и голода погибают от 50 до 80% зимующих в городе птиц.

Отмечается, что зерноядные птицы выживают за счет собственной плодовитости. За одно лето они откладывают по две кладки и выводить в каждой из них от трех до пяти птенцов. В этом году их может выжить больше и база для размножения будет больше, так как в среднем каждый из них выведет по восемь птенцов к осени 2020 года.

В первую очередь ожидается прирост количества синиц , а также голубей, воробьев, дятлов, пищух, зябликов, поползней, свиристелей, снегирей и оставшихся на зимовку скворцов и дроздов.

Ранее начальник экоцентра ГПБУ «Мосприрода» Светлана Подвинцева рассказала, как правильно кормить обитателей московских парков. По ее словам, не стоит подкармливать животных с рук, а также пытаться их погладить, потому что они, защищаясь, могут укусить.