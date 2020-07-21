Кажется, ведущая телепроекта Ольга Орлова наконец-то разобралась, что отношения Николая Должанского и Екатерины Богдановой, мягко говоря, далеки от искренних. В недавнем выпуске «ССЛ» Орлова выразила недоверие ребятам, которые, по ее мнению, не испытывают друг к другу никаких теплых чувств.



Озвучив сомнения в искренности Николая и Екатерины, Ольга Орлова также заявила, что Богдановой стоит забыть о своем намерении использовать проект для покорения шоу-бизнеса, так как ее перспективы в данном направлении весьма туманны. В этой связи у многих поклонников телепроекта возник закономерный вопрос, зачем тогда эту парочку притащили на Дом-2?



Впрочем, ответ тут очевиден. Расчет организаторов тут был на старого доброго фрика Должанского и его своеобразные отношения с противоположным полом. Однако добиться существенного увеличения рейтингов с помощью данной парочки у руководства проекта не получилось, так как слишком очевидно, что Николай и Екатерина не готовы «ярчить» в составе своей фиктивной пары, как это некогда позволял себе неизменно разогретый чудодейственными виноградными соками Должанский.