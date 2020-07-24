Илья Яббаров и Валерий Блюменкранц, проходившие все этапы свадебного конкурса довольно мирно и дружелюбно, решили в финале «распилить» выигрыш пополам. Однако, на шоу «Бородина против Бузовой» от 24 июля 2020 года ведущая Ольга Орлова сообщила, что никто не сможет поделить главный приз в свадебном конкурсе проекта и схитрить.



Валера и Илья решили, что вполне можно будет поделить приз и сыграть две свадьбы в один и тот же день. И выигрыш будет поделен, и на свадьбе можно сэкономить. Многие зрители уверены, что данная идея принадлежит Валерию, так как у Яббарова довольно туго с фантазией.



Стоит напомнить, что Валерий будет вступать в брак уже во второй раз. В данный момент его избранница Анна Левченко беременна. Пока неизвестно, согласятся ли организаторы проекта с предложениями Ильи и Валеры, или всё-таки ребятам придётся отказаться от такой хитрой и выгодной идеи. Но вполне возможно, что их заинтересует возможность провести две свадьбы в один день.