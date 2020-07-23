«Майти показал мне, что такое вечная любовь и настоящая преданность».

Актер Орландо Блум набил на груди татуировку в память о своем погибшем псе по кличке Майти. Видео о том, как ее делали, он разместил у себя в инстаграме.

«Майти теперь в другом мире. После семи дней поисков от рассвета до заката мы нашли его ошейник. На этой неделе я много плакал, больше, чем мог себе представить. Я не оставил без внимания ни одного камня, забрался во все возможные места, обыскал каждый задний двор в округе и русло ручья. Мне помогали две лучшие собаки-ищейки, которые делали все возможное. Я бесконечно благодарен Майти. Он показал мне, что такое вечная любовь и настоящая преданность. Уверен, что Майти смотрел на меня с небес, пока я искал его по дворам, он знает, что я делал все возможное, чтобы сохранить нашу связь. Майти был не просто собакой-компаньоном. Он был частью моей души. Мне жаль. Я люблю тебя. Спасибо», – написал Блум.

Также на фото актер показал специальное надгробие, которое он заказал для своего любимца, с надписью «Жаль, что тебя здесь нет».