Если интересует городской дизайн практичного и комфортного в повседневной носке рюкзака, рекомендуется особое внимание обратить на продукцию именно этого бренда. Поэтому лучше всего посетить профильный интернет-магазин, где онлайн каталог позиционирует на оригинальных фото модные модели городского рюкзака от известного для многих покупателей популярного швейцарского бренда Victorinox.

Особенности предложенного ассортимента рюкзаков от производителя Victorinox

Если понравился модный дизайн исполнения городского рюкзака, что представлен не только мужским и женским дизайном, но и есть более универсальные модели в стиле унисекс, рекомендуется воспользоваться такими предложениями при выборе качественных изделий.

Оценивая преимущества товара, заметим, что:

есть модели городского рюкзака европейского качества, рассчитанные на вместительность до 6 литров и более;

по весу этот аксессуар, что может полноценно заменить собой сумку, несессер-чехол для переноски ноутбука, весит в среднем до 0,7 кг и достаточно удобен в повседневном использовании;

в ассортименте можно найти дизайн 3 в 1, что укомплектован уникальным храповым механизмом, что позволяет данную модель носить не только на плече или удобно закрепить на поясе, но и использовать как полноценный рюкзак.

В зависимости от особых запросов через каталог доступно онлайн подобрать и более совершенные конструкции городского рюкзака, которые можно использовать как для походов по городу и переноски гаджетов, так и хранения других личных вещей при поездках на дальние расстояния.

Практичный дизайн швейцарского производителя городских рюкзаков

Если вместительность на 6 литров для рюкзака недостаточна, среди предложенного выбора более вместительных моделей можно найти дизайн на 24 л и заказать с доставкой качественный сертифицированный товар на адрес покупателя. Есть оригинальные расцветки с мягкой подкладкой и карманы для хранения планшета или иного девайса.

Нравится из предложенного выбора:

максимально практичный дизайн исполнения, в котором предусмотрено, с боковой стороны, для гарантированно быстрого доступа, специальное отделение для хранении/переноски ноутбука в этом вместительном аксессуаре;

рюкзаки для любых комплекций фигуры – дизайн с мягкой задней стенкой предусматривает быструю регулировку при помощи ремешков, что обеспечивают надежную фиксацию на плечах;

комплектация рюкзака нагрудным регулируемым ремнем, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки переносимого груза.

Есть надежные стягивающие ремни, что прочно фиксируют, гарантированно стабилизируют массу, что не должна свободно перемещаться в разные стороны в рюкзаке, при движении пешехода по городским улицам.