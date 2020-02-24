Если заняты поиском предметов оригинальной дизайнерской мебели, что специально разработаны, сконструированы в актуальном стиле лофт, стоит особое внимание уделить подборке онлайн каталога в профильном интернет-магазине.
Рекомендован для выгодной покупки универсальный барный стул Tolix со спинкой (серый металлик), который доступно заказать с оперативной доставкой на указанный в заявке адрес в разнообразии цветовых решений.
Особенности предметов дизайнерской мебели
Специально созданный дизайн компактных стульев предназначен для активной эксплуатации в ресторанах, барах и кафе, поэтому выделяется среди прочего ассортимента:
- повышенной износостойкостью эргономичных металлических конструкций;
- комплектацией удобной спинки из металла;
- оформлены в актуальном стиле лофт;
- практичностью моделей, что ценятся за долговечность и максимальные удобства комфортных посадочных мест для размещения посетителей заведений;
- конструкции снабжены высокими ножками, что позволяют без проблем и предельно удобно расположиться за барной стойкой.
Многим посетителям баров и кафе нравится такой современный дизайн, что будет уместно смотреться и в домашней обстановке, где интерьер оформлен в современном «чердачном» стиле – лофт.
Преимущества барных стульев в стиле лофт
- Модели оснащены цельнометаллическим каркасом, что по весу не превышает 4 кг.
- Дизайн выделяется современным подбором деталей и фурнитуры, а также ценится за повышенную устойчивость и максимальные сроки эксплуатации.
- Производитель предлагает модели с оригинальной формой барных стульев окрасить в любой цвет, что представлен в раскладке пантонов.
- Кроме стильной кухни или в современной гостиной, такие конструкции идеально смотрятся не только в барах и ресторанах, но и на площадках игровых или развлекательных центров.
- Табуреты представлены стильной коллекцией, что смотрится уместно не только в студиях и салонах, но и офисах, на ресепшн.
В зависимости от особенностей созданного дизайна в интерьере комнат, залов, просторных помещений и пространств, можно будет заказать конструкции в любом цветовом решении. Прочные конструкции барных стульев обеспечивают выдержку нагрузок по весу в пределах до 180 кг.
При этом заводская сборка предметов ресторанной мебели имеет металлическое сидение, что не подвергается износу, деформации, а также гарантирует удобство для посетителей любого роста и комплекции.