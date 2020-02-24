Если заняты поиском предметов оригинальной дизайнерской мебели, что специально разработаны, сконструированы в актуальном стиле лофт, стоит особое внимание уделить подборке онлайн каталога в профильном интернет-магазине.

Рекомендован для выгодной покупки универсальный барный стул Tolix со спинкой (серый металлик), который доступно заказать с оперативной доставкой на указанный в заявке адрес в разнообразии цветовых решений.

Особенности предметов дизайнерской мебели

Специально созданный дизайн компактных стульев предназначен для активной эксплуатации в ресторанах, барах и кафе, поэтому выделяется среди прочего ассортимента:

повышенной износостойкостью эргономичных металлических конструкций;

комплектацией удобной спинки из металла;

оформлены в актуальном стиле лофт;

практичностью моделей, что ценятся за долговечность и максимальные удобства комфортных посадочных мест для размещения посетителей заведений;

конструкции снабжены высокими ножками, что позволяют без проблем и предельно удобно расположиться за барной стойкой.

Многим посетителям баров и кафе нравится такой современный дизайн, что будет уместно смотреться и в домашней обстановке, где интерьер оформлен в современном «чердачном» стиле – лофт.

Преимущества барных стульев в стиле лофт

Модели оснащены цельнометаллическим каркасом, что по весу не превышает 4 кг. Дизайн выделяется современным подбором деталей и фурнитуры, а также ценится за повышенную устойчивость и максимальные сроки эксплуатации. Производитель предлагает модели с оригинальной формой барных стульев окрасить в любой цвет, что представлен в раскладке пантонов. Кроме стильной кухни или в современной гостиной, такие конструкции идеально смотрятся не только в барах и ресторанах, но и на площадках игровых или развлекательных центров. Табуреты представлены стильной коллекцией, что смотрится уместно не только в студиях и салонах, но и офисах, на ресепшн.

В зависимости от особенностей созданного дизайна в интерьере комнат, залов, просторных помещений и пространств, можно будет заказать конструкции в любом цветовом решении. Прочные конструкции барных стульев обеспечивают выдержку нагрузок по весу в пределах до 180 кг.

При этом заводская сборка предметов ресторанной мебели имеет металлическое сидение, что не подвергается износу, деформации, а также гарантирует удобство для посетителей любого роста и комплекции.