Коли в принтері закінчується тонер, у власника є три шляхи, і кожен має свою логіку. Правильний вибір залежить від того, скільки ви друкуєте, що саме друкуєте і наскільки для вас критична вартість кожної сторінки. Розкладемо всі варіанти по поличках.

Оригінальний картридж це найдорожчий шлях. Ви платите за бренд виробника техніки і повну передбачуваність результату. Таке рішення виправдане там, де друкується поліграфічна продукція, макети, портфоліо або матеріали для вимогливих клієнтів, де важлива бездоганна передача півтонів і дрібних деталей. Для друку накладних, договорів і внутрішніх звітів такі вкладення зазвичай зайві, бо різниці на виході ніхто не помітить.

Заправка це найдешевший шлях, але з нюансами, про які варто знати заздалегідь. Корпус картриджа не вічний: фотобарабан поступово зношується, ракель втрачає еластичність, магнітний вал забруднюється, і після кількох циклів якість друку падає навіть при найкращому тонері. Заправка чудово працює як спосіб продовжити життя ще бадьорого картриджа, але не як нескінченний цикл, який можна повторювати роками без наслідків.

Сумісний картридж це золота середина, яку сьогодні обирає більшість українських офісів. Йдеться про повністю новий виріб або професійно відновлений на виробництві, з заміненими зношуваними деталями, свіжим тонером і актуальним чипом. Коштує він у два-три рази дешевше за оригінал, а ресурс і якість друку тримає на рівні, якого достатньо для 95 відсотків повсякденних завдань будь-якої компанії.

Практична схема максимальної економії виглядає так. Купуєте якісний сумісний картридж і спокійно працюєте. Коли тонер закінчується, картридж можна один-два рази заправити, адже його механіка ще в хорошому стані і ресурс деталей не вичерпано. Коли якість друку починає помітно падати, цикл повторюється з новим сумісним картриджем. За такого підходу вартість однієї надрукованої сторінки виходить мінімальною без жодних жертв для результату і без ризиків для самого принтера.

Єдина умова, за якої ця схема справді працює: і картриджі, і заправку треба довіряти тим, хто на цьому спеціалізується не перший рік. У магазині PatronService.ua зібрані сумісні лазерні картриджі для всіх поширених марок принтерів, від HP і Canon до Kyocera, Xerox та OKI, а поруч у каталозі доступні послуги заправки і повного відновлення картриджів із заміною деталей. Тож усю економіку друку вашого офісу можна закрити в одному місці, з гарантією на товар, консультацією з підбору і швидкою доставкою по всій Україні.