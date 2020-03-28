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Оргкомитет Олимпиады в Токио рассказал о сроках проведения Игр

10:45 28/03/2020

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Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио считает, что соревнования стоит провести в период с июня по сентябрь следующего года, передает телеканал «МИР 24».

Председатель оргкомитета Есиро Мори выразил надежду, что что уже на следующей неделе можно будет принять какие-то решения по этому вопрос. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) назовет новые сроки проведения ОИ в ближайшие три недели.

24 марта МОК и организаторы летней Олимпиады в Токио, которая должна была открыться 24 июля, объявили о ее переносе на 2021 год. Допущенные на Игры-2020 спортсмены поедут на соревнования в 2021 году без отбора.



