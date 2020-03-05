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Оргкомитет Олимпиады-2020 продал в Японии 4,5 млн билетов

23:33 04/03/2020

Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года, которые состоятся в Токио, продал в Японии 4,5 миллиона билетов, сообщает ТАСС.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что все необходимые для состязаний объекты уже готовы. По его словам, в Японии поступило более 80 миллионов запросов на покупку билетов, при этом реализовали 4,5 миллиона приглашений. «Мы видим энтузиазм, который вызывают Олимпийские игры у жителей Японии», – подчеркнул Бах.

Накануне исполнительный комитет МОК заявил, что эпидемия коронавируса не повлияет на предстоящие Игры. Они пройдут в уже обозначенные сроки – с 24 июля по 9 августа.

Напомним, у берегов Японии на карантине стоит круизный лайнер Diamond Princess. На борту корабля находятся 706 человек, зараженных коронавирусом. Всего в Японии заболели более тысячи человек, умерли от инфекции 12.



