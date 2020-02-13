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Оргкомитет Игр: Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады в Токио

07:19 13/02/2020

Глава Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Есиро Мори заявил, что график проведения соревнований не будет зависеть от распространения коронавируса. «Вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается», – подчеркнул чиновник в ходе встречи с Международным олимпийским комитетом. Экс-премьер-министр Японии добавил, что организаторы будут «работать с правительством и спокойно реагировать» на любые проблемы, связанные с новым вирусом. Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.

Сейчас в Японии зарегистрировано 203 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 174 случая на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса», пришвартован в Йокогаме.



