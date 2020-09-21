Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что предвестником опухолевых процессов в мозге может быть состояние, когда начинает шуметь в ушах, или когда странно воспринимается собственный голос, то есть человек усиленно слышит себя (аутофония).

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Аутофония – ощущение слышимости своего голоса «как из колодца»; посторонние шумы и ощущения воды в ухе; умеренное снижение слуха. Если это проходит за несколько секунд, то опасаться нечего, а к врачу следует обратиться, если состояние затягивается либо происходит на постоянной основе.

— Организм даёт конкретные сигналы и просит с этим разобраться, — подчеркнул медик.

Чем раньше человек обратится в больницу, тем больше шансов, что всё решится благополучно, отметил Зайцев.

Аутофонии, по его словам, подвержены люди со слабыми сосудами, что может быть вызвано вегетососудистой дистонией (ВСД), чувствительностью к изменению погоды, артериального давления. Шум может быть связан с тугоухостью, воспалениями, образованием серной пробки в ухе.

Другие причины могут быть связаны с опасными состояниями, вызванными неврологическими диагнозами и не только. Так, гул в ухе и звон в голове может сигнализировать о резкой ишемии, то есть, нехватке кислорода. Кроме того, аутофония может указывать на опухолевые процессы головного мозга.

Ранее Зайцев рассказывал, что полоскать нос и горло морской водой во время купания не всегда полезно. Многие, желая сэкономить, привозят из отпуска морскую воду в бутылочках. Однако такая вода постепенно начинает тухнуть и, конечно, никаких полезных свойств уже не имеет. Врач советует использовать растворы, которые продают в аптеке, или приготовить снадобье самостоятельно из морской соли.