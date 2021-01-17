Кейтеринг ー возможность организовать мероприятие в любом месте и не оставить гостей без закусок. Это популярный вид обслуживания свадеб, пикников, корпоративов, может быть в классическом и фуршетном виде.

Особенности банкета с кейтерингом

Почему сейчас многие предпочитают проводить банкет с кейтерингом традиционным ресторанам?

Преимуществ выездного обслуживания достаточно:

мобильность ー специалисты привыкли выезжать в любые условия: городские парки, теннисные корты, палубы прогулочных яхт.

все включено. В зависимости от требований заказчика и стоимости можно выбрать меню, оформить интерьер, создать сценарий мероприятия, уточнить нюансы работы официантов.

специальные технологии хранения. Компании с опытом работы научились транспортировать продукты и готовить блюда так, чтобы закуски не портились на воздухе, а напитки оставались холодными.

Банкет с кейтерингом может быть на воздухе или в помещении. Быстрее и проще будет организовать выездное обслуживание туда, где уже есть кухня и холодильник для продуктов. Но специалисты компании «Бумеранг кейтеринг» http://www.beefreef.ru/поводы-для-праздника/214.php будут готовы к любым условиям, если предупредить заранее.

Во время банкета можно организовать выездной бар, а это значит монтаж барной зоны, услуги профессионального бармена и все, что требуется для технологии изготовления напитков.

Виды выездного банкета

Разнообразие тематик и идей для банкетов практически бесконечно, начать выбор лучше с вида кейтеринга:

банкет со столами для гостей с обслуживанием (полным или частичным),

банкет-фуршет, с закусками на фуршетных столах,

буфет ー фуршетный формат, но с рассадкой,

коктейль ー официанты разносят напитки и закуски,

барбекю ー еда готовится на гриле.

Можно совмещать несколько форматов, в зависимости от времени мероприятия ー начать с фуршета и закончить банкетом с обслуживанием столов.

Прежде чем окончательно определиться со стоимостью банкета, нужно выяснить количество гостей, длительность кейтеринга и местом проведения. Озвучивайте все свои самые смелые представления о выездных банкетах и специалисты в кейтеринге посоветуют вам, как их реализовать.