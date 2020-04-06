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Организаторы UFC не стали лишать Нурмагомедова чемпионского пояса

00:12 07/04/2020

Несмотря на отмененный бой с Тони Фергюсоном, который не может состояться уже несколько лет, Хабиб Нурмагомедов сохранил свой пояс чемпиона UFC. Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, пишет ТАСС.

Уайт заявил, что вместо российского бойца соперником Фергюсона на турнире UFC 249 станет американец Джастин Гейджи. Они поборются за звание временного чемпиона в легком весе, что оставляет Нурмагомедову право на свой чемпионский пояс UFC. При этом американский противник требовал лишить россиянина этого титула.

Боец MMA Джарред Брукс Нокаутировал сам себяТурнир состоится 18 апреля. Ранее в планах UFC была площадка в Нью-Йорке, но из-за ситуации с COVID-19 место было решено поменять. Новое место пока неизвестно. На турнире самым ожидаемым боем должен был стать поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который многие очень долго ждали. Однако, встреча их в октагоне отменилась, так как российский боец вернулся домой и стал соблюдать режим самоизоляции, а границы России закрыли для перелетов. Он до последнего пытался выяснить место проведения турнира.

Дэйна Уайт пообещал поклонникам UFC, что бой между двумя американцами точно состоится. «Бой санкционирован, 100% будет показан на ESPN и пройдет где-то на планете Земля. Фергюсон выйдет против Гейджи 18 апреля за временный титул чемпиона в легком весе», – заявил он.

Впервые о бое Нурмагомедова против Фергюсона заговорили в 2015 году. Поединок должен был состояться в декабре, но был перенесен на апрель 2016 года из-за травмы российского бойца. Весной поединок снова не состоялся из-за проблем со здоровьем у американца. В 2017 и 2018 году снова были отмены из-за состояния здоровья то одного, то другого.



