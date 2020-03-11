Организаторы концерта немецкого исполнителя Тилля Линдеманна нашли способ избежать ограничений, введенных мэром Москвы Сергеем Собяниным об ограничении в городе массовых мероприятий численностью больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса: вместо одного шоу, которое состоится 15 марта, пройдут два — в 15 и 19 часов и на каждый концерт пустят меньше 5 тыс. человек. Об этом в среду, 11 марта, «Известиям» сообщили в компании Volkov PRO.

Для тех зрителей, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета. Также на площадке приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников от распространения вирусов, рассказали организаторы.

10 марта Собянин запретил проведение в городе массовых мероприятий численностью больше 5 тыс. человек до 10 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.