Организаторы Международного автосалона в Женеве, который в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса, сообщили, что мероприятие не состоится и в 2021 году из-за недостатка желающих принять в нем участие. Права на проведение автосалона будут проданы.

Свои потери в связи с отменой автосалона в этом году организаторы мотор-шоу оценили более чем в 10 млн евро. Затем они обратились в властям Женевы за финансовой поддержкой и получили одобрение кредита в размере 15,7 млн евро. Однако условия займа предусматривали обязательное проведение автосалона в 2021 году и возврат почти 1 млн евро в июне 2021 года. Выполнить их организаторы не могли и отказались от кредита, пишет журнал «За рулем».

Предполагается, что права на проведение автосалона будут проданы компании Palexpo SA, которой принадлежит выставочный центр, где традиционно проходит выставка. Потенциальная сделка при этом не гарантирует, что новый владелец захочет проводить это мероприятие. Сейчас многие автопроизводители отказываются от участия в выставках, а спрогнозировать ситуацию с коронавирусом сложно. Поэтому не исключено, что Женевский автосалон прекратит существование, отмечает Motor.ru.

Напомним, эпидемия коронавируса стала причиной отмены или переноса на неопределенный срок целого ряда других автосалонов: из-за пандемии были отменены автосалоны в Детройте, Нью-Йорке и Париже. Пекинский автосалон, который должен был пройти в конце апреля, теперь планируют провести осенью.

Также из-за эпидемии был перенесен на неопределенный срок Московский международный автосалон (MMAC), который должен был пройти в конце августа.