Дистанционные форматы проведения «Бессмертного полка» в регионах, где обстановка по коронавирусу не позволит провести шествие, прорабатываются. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили организаторы акции.

По их словам, прорабатываются различные варианты проведения шествия 9 мая. «Мы понимаем всю важность празднования Дня Победы, особенно в год ее 75-летия. Вместе с тем мы осознаем необходимость действовать в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране, соблюдая необходимые меры для сохранения здоровья граждан», — говорится в сообщении на сайте «Бессмертного полка.

Организаторы акции выразили надежду, что инфекция отступит и даст россиянам возможность достойно отпраздновать 75-летие Победы.

Если я ряде регионов не удастся организовать шествие из-за коронавируса, то людям дистанционно расскажут о подвиге предков, чтобы лица героев 9 мая увидела вся страна. О принятых решениях относительно дистанционного формата организаторы сообщат позже.

Ранее в среду народный артист СССР Василий Лановой и сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» заявил, что не знает о планах проведения акции в формате онлайн-шествия из-за коронавирусной инфекции. Обсуждалась, по словам Ланового, возможность переноса мероприятия.

Всего в России на 8 апреля диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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