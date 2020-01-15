Социальные инициативы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят сократить число бедных в стране. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в среду, 15 января.

«По нашей оценке, эта мера совместно с другими позволит понизить бедность более чем на 10% уже к концу этого года», — приводит ТАСС слова Орешкина.

Минэкономразвития выделяет три ключевые инициативы в сфере социально-экономического развития, озвученные Путиным, — пособие для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний.

В министерстве уточнили, что общий бюджет этих программ в 2020 году составит 0,3 трлн рублей, а начиная с 2022 года — от 0,6 трлн рублей в год.

Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от 3 до 7 лет. Отмечается, что на первоначальном этапе сумма выплат составит половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. рублей. Также глава государства потребовал максимально упростить процедуру получения пособий. Чтобы получить необходимые выплаты, будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход.

Кроме того, российский лидер предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда. МРОТ, по словам президента, не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Послание Путина Федеральному собранию прошло 15 января в центральном выставочном зале «Манеж» и длилось 1 час 12 минут. Данное обращение является 16-м по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.