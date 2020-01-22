Экс-министр экономики России Максим Орешкин, выступая на сессии «Неравенство как барьер экономического роста» на площадке «Русского дома» в Давосе, признал влияние гендерного неравенства на экономическое развитие.

Бесспорно, это одна из проблем в социальном неравенстве, я бы погрузил её в эту группу. Но решать (проблему нужно — NEWS.ru) только через действие и предоставление равных возможностей. Проблема есть, и ей надо так же заниматься — так же, как социальным неравенством. Абсолютно здесь согласен, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос из зала.

Орешкин также отметил, что в Минэкономразвития работает много женщин.

Я вот, когда в министерстве работал, у меня много женщин работало и заместителями, и директорами департаментов, — передаёт его слова корреспондент NEWS.ru

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в министерстве около 70 женщин занимают руководящие посты. По её словам, в российской дипломатии нет разницы в подходах к мужчинам и женщинам.

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