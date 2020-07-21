Помощник президента Максим Орешкин рассказал о важнейших целях развития России, которые содержатся в измененных национальных проектах, передает РИА «Новости».
По его словам, первостепенной из них является сохранение здоровья россиян. Власти ставят задачу — увеличить продолжительность жизни за счет улучшения экологии и повышения безопасности на дорогах.
Помимо этого, необходимо сократить число граждан с доходами ниже МРОТ и повысить уровень жизни населения.
Следующей целью, как рассказал Орешкин, является создание условий для самореализации россиян, чтобы каждый мог получить образование и развить свой талант.
Еще одна важная задача — строительство жилья, решение инфраструктурных вопросов, контроль за качеством окружающей среды.
Пятой целью стало снижение безработицы, а также создание условий для успешного предпринимательства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».