Безработица и уровень доходов населения должны быть приоритетом для рассмотрения органами власти на сегодняшний момент. Таким мнением в субботу, 25 апреля, поделился помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Президент постоянно говорит, что именно за двумя этими показателями — за безработицей и за доходами населения — органы власти, правительство и Центральный банк должны смотреть в первую очередь, потому что это главная сейчас проблемная зона», — сказал он.

Также Орешкин отметил, что система международных отношений будет рассматриваться под новым углом после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции в мире.

«Все международные институты будут переосмысливаться. И мы вот, я думаю, дай бог, выйдем из этой кризисной ситуации, вся система международных отношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом», — заявил он.

По мнению Орешкина, текущий кризис приведет к серьезным структурным изменениям в мировой экономике.

Ранее 25 апреля помощник президента назвал ситуацию в современном мире худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он указал на растущую безработицу в разных странах мира и серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавируса. 681 человек скончался, 6250 — выздоровели.

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