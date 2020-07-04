Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал «Оренбургу» техническое поражение за неготовность провести матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала», который должен был состояться 1 июля.

Для «Оренбурга» это техническое поражение стало вторым подряд. 29 июня клуб был наказан аналогичным образом за неявку на игру 24-го тура против «Краснодара». Обе встречи клуб не смог провести встречу из-за заражения коронавирусом сотрудников коллектива.

«Оренбург» (23) сейчас располагается на последнем месте в турнирной таблице, имея шансы улучшить свое положение. Следующий матч команда должна провести в Казани против «Рубина» (5 июля). Оренбургский клуб уже обратился к казанской стороне с просьбой перенести встречу на резервную дату (19 июля).