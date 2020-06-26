Матч 24-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге между «Оренбургом» и «Краснодаром», который был запланирован на 27 июня, не состоится из-за случаев заражения коронавирусом в оренбургской команде. Игроки основного состава находятся на изоляции в связи с восемью положительными тестами на COVID-19.

В четверг стало известно, что коронавирус диагностирован у шести игроков и двух сотрудников «Оренбурга».

«Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке», — цитирует пресс-служба РПЛ президента лиги Сергея Прядкина.

Это с высочайшей долей вероятности означает, что команде будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что решение не играть матч продиктовано нежеланием подвергать риску здоровье игроков «Краснодара», а также портить репутацию лиги.

«Можно было сыграть молодежью, но во-первых пацаны только сдали тесты. Еще даже результатов нет. Второй момент — это нецелесообразно таким образом подрывать российский футбол. Матч «Сочи» — «Ростов» (10:1) не поднял репутацию лиги. Исходя из этих соображений, мы приняли такое решение. Все вместе сидели тут весь день, думали и пришли к такому выводу. Не хочется подвергать риску здоровье игроков «Краснодара», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

View this post on Instagram О ПОСЕЩЕНИИ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ ФК «ОРЕНБУРГ» В связи с ограничением возможности посещения болельщиками матчей Тинькофф-РПЛ десятью процентами от вместимости стадиона (указ Губернатора Оренбургской области № 288 от 19.06.2020), сообщаем, что матчи смогут посещать только владельцы сезонных абонементов. Владельцы абонементов на Западную трибуну проходят на матч через контрольно-пропускные пункты, примыкающие к Западной трибуне. Владельцы абонементов на Восточную трибуну проходят через КПП №8 со стороны улицы Николаева. Владельцы абонементов на Южную трибуну смогут занять места на Восточной трибуне (вход через КПП №8). В связи с необходимостью обеспечения социальной дистанции, просьба занимать только места, отмеченные специальными стикерами на сиденьях. ❗️- Кассы стадиона работать не будут! 🌡 — На стадион смогут попасть только те болельщики, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ с температурой тела менее 37 °C 😷 — Вход на стадион только в масках и перчатках 📏 — Соблюдайте социальную дистанцию и занимайте места, отмеченные стикерами 🚱- На стадионе не продается еда. Вы сможете приобрести питьевую воду в бутылках — Убедительная просьба соблюдать дисциплину и порядок на стадионе в соответствии с правилами поведения болельщиков. A post shared by ФК "Оренбург" (@fcorenburg) on Jun 23, 2020 at 4:58am PDT

Помимо «Оренбурга», на сегодняшний день основные составы «Ростова» и московского «Динамо» находятся на карантине из-за случаев коронавируса среди футболистов обеих команд. В «Уфе» признали «единичный случай возможного инфицирования» и продолжают готовиться к матчам.

Ранее отмечалось, что возобновленный после перерыва чемпионат России по футболу могут завершить досрочно в случае массовых заражений COVID-19, однако текущая ситуация, судя по всему, под это определение не подпадает.

Клубы РПЛ проголосовали за поправки в регламент

Тем временем общее собрание клубов Российской Премьер-лиги в пятницу по видеосвязи проголосовало за изменения в регламенте чемпионата страны по футболу, позволяющие сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии.

Представители клубов проголосовали за:

1. исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых игроков и 2 вратаря), чтобы клубы могли проводить игры при меньшем количестве готовых игроков;

2. изменение пункта 2 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС таким образом, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований;

3. дополнение пункта 6.1 регламента о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.

При этом клубы пока не добились изменения регламента от Роспотребнадзора, предусматривающего тотальный 14-дневный карантин в случае положительных тестов на COVID-19.

Отмечается, что итоговое решение о внесении поправок в регламент примет бюро исполкома РФС.