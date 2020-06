View this post on Instagram

О ПОСЕЩЕНИИ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ ФК «ОРЕНБУРГ» В связи с ограничением возможности посещения болельщиками матчей Тинькофф-РПЛ десятью процентами от вместимости стадиона (указ Губернатора Оренбургской области № 288 от 19.06.2020), сообщаем, что матчи смогут посещать только владельцы сезонных абонементов. Владельцы абонементов на Западную трибуну проходят на матч через контрольно-пропускные пункты, примыкающие к Западной трибуне. Владельцы абонементов на Восточную трибуну проходят через КПП №8 со стороны улицы Николаева. Владельцы абонементов на Южную трибуну смогут занять места на Восточной трибуне (вход через КПП №8). В связи с необходимостью обеспечения социальной дистанции, просьба занимать только места, отмеченные специальными стикерами на сиденьях. ❗️- Кассы стадиона работать не будут! 🌡 — На стадион смогут попасть только те болельщики, у которых отсутствуют симптомы ОРВИ с температурой тела менее 37 °C 😷 — Вход на стадион только в масках и перчатках 📏 — Соблюдайте социальную дистанцию и занимайте места, отмеченные стикерами 🚱- На стадионе не продается еда. Вы сможете приобрести питьевую воду в бутылках — Убедительная просьба соблюдать дисциплину и порядок на стадионе в соответствии с правилами поведения болельщиков.