Награды и документы актера Михаила Пуговкина были выставлены на продажу в качестве лотов на крымском интернет-аукционе, сообщает издание «7 дней».

Примечательно, что родственники артиста, по их словам, к торговле вещами звезды советского кинематографа не имеют никакого отношения.

Журналисты обнаружили необычные лоты на интернет-аукционе «Мешок», где были выставлены на торги наградные листы, ордена и личные документы Михаила Пуговкина. Приобрести все 27 лотов пока можно по стартовой цене — за 125 тысяч рублей.

По словам вдовы актера Ирины Пуговкной, девять лет назад она передала личные документы скончавшегося супруга в Смоленский краеведческий музей. Женщина предположила, что оттуда ордена и памятные вещи актера могли выкрасть. Однако в самом учреждении журналистам заявили, что никогда не видели личные вещи и документы знаменитого артиста в основной экспозиции.

Дочь Пуговкина от первого брака Елена Прибержецкая отметила, что вдова ее отца скорее всего лжёт, поскольку в своё время с большой долей вероятности продала вещи артиста, поэтому сейчас они открыто попали на аукцион.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что на аукцион выставлена часть ювелирной коллекции певицы Людмилы Зыкиной, в том числе серьги с бриллиантами и сапфирами и колье из 127 бриллиантов в белом и желтом золоте, подаренное Зыкиной бывшим президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым.

Позже оказалось, что инициатором продажи выступил племянник легендарной артистки Сергей Зыкин, который нуждается в деньгах. Затем выяснилось, что на торги была выставлена не только ювелирная коллекция, но и личные вещи артистки: шубы (стартовая цена от 100 тысяч рублей), туфли, сумки.

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