Оральные контрацептивы популярны не только среди взрослых женщин, их прием многие начинают в подростковом возрасте. Ученые изучили влияние оральных контрацептивов на головной мозг юных девушек, и сравнив их с теми, кто стал принимать контрацепцию позже или не принимал вовсе

Оральные контрацептивы занимают лидирующие позиции среди продаж лекарственных препаратов. Они используются 150 миллионами женщин во всем мире и существуют уже более 60 лет. Указанные препараты являются частью жизни многих женщин, начиная с периода полового созревания или раннего подросткового возраста.

Ввиду этого, ученые продолжают изучать влияние оральных контрацептивов на здоровье, в том числе на работу головного мозга.Новое исследование, проведенное в Оттаве (Канада), оценивало влияние этих препаратов на активность мозга и его реакцию на стресс.

Ученые исходили из того, что миллионы женщин получают оральные контрацептивы, но мало что известно о том, влияют ли синтетические гормоны на поведение и нейрофизиологию мозга в такой критический период жизни, как пубертат.

В итоге были обнаружены различия в структуре и функциях мозга между теми, кто принимал оральные контрацептивы и не принимал их. Использование оральных контрацептивов оказалось связано с повышенной активацией префронтальной коры во время обработки рабочей памятью отрицательных стимулов, таких как изображения оружия, автомобильной аварии и т. д.

В исследовании также был применен социальный стрессор. Ученые обнаружили, что женщины, которые начали использовать оральные контрацептивы в период полового созревания, имели притупленную реакцию на стресс. Кроме того, они реагировали на стрессоры иначе, чем женщины, которые начали принимать оральные контрацептивы в зрелом возрасте.

Среди женщин, использующих оральные контрацептивы с подросткового возраста, отмечались различия в активности мозга во время обработки нейтральных изображений в рабочей памяти по сравнению с теми, кто начали принимать эти препараты во взрослом возрасте.

Таким образом, использование оральных контрацептивов связано с важными структурными изменениями в областях мозга, вовлеченными в формирование памяти и обработку эмоций, а также связано с изменением реактивности на стресс.

Оценка изменений, возникающих в головном мозге вследствие приема оральных контрацептивов, позволяет понять нейронный механизм развития расстройств настроения на фоне использования этих препаратов, например, депрессии.

Ученые пришли к выводу, что необходимо получение как можно большего количества данных для принятия индивидуального решения о приеме оральных контрацептивов в юном возрасте.

doi.org/10.1016/j.yhbeh.2020.104783

