Он почти полностью находится под водой.

Ученые из исследовательского института GNS Science создали сайт с различными типами карт территории, которые могут доказать, что Новая Зеландия – это еще один континент, пишет CNN.

«Мы сделали эти карты, чтобы предоставить точную и современную картину геологии Новой Зеландии и юго-западной части Тихого океана. Эти карты являются научным эталоном и способом донести до наших коллег, преподавателей, общественности и просто заинтересованных людей итоги нашей работы», — заявил геолог Ник Мортимер.

Что это за исследования и почему Новую Зеландию хотят сделать континентом? Дискуссии о том, что Новая Зеландия — это не просто остров рядом c Австралией, а отдельный материк, идут уже очень давно. Так, например, на континентальную принадлежность Новой Зеландии указывали в своих работах авторы XIX и XX веков.

Та же группа ученых, что разработала сайт, в 2017 году опубликовала статью в журнале Nature. В ней она заявила, что Зеландия (так они предложили именовать новый континент) — это верхушка скрытого на 94% под водой большого континента. Он ушел под воду миллионы десятков лет назад.

В пользу этого говорит тот факт, что отложения континентальной коры вокруг Новой Зеландии четко обособлены от пород морских плит и от пород Австралийской плиты, к которой ранее относили Новую Зеландию. Кроме того, возраст ее пород составляет около 2,7 млрд лет. Что самое важное, толщина коры и структура ее пород заметно отличается от того, как устроены недра Австралии, сформировавшиеся за последние 84 млн лет.