Предварительное расследование катастрофы самолета «Пакистанских международных авиалиний» Airbus А320 в Карачи в мае этого года показало, что пилот самолета и диспетчер аэропорта не следовали установленным процедурам, сообщил министр авиации Гулам Сарвар Хан, представляя в Национальной ассамблее Пакистана предварительный доклад о катастрофе.

Самолет «Пакистанских международных авиалиний» Airbus А320, в котором находились 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. В результате катастрофы погибли 97 находившихся на борту человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал, от полученных травм в больнице скончалась одна девочка.

Согласно данным предварительного отчета, самолет был полностью исправен. Хан сообщил, что при первой попытке приземления самолет не выпустил шасси и трижды коснулся взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждению его двигателей.

«И пилоты, и диспетчеры не соблюдали протокол. Пилот проигнорировал указания авиадиспетчеров, а они, с другой стороны, не проинформировали пилота о столкновении двигателей с землей», — цитирует министра телеканал Geo TV.

Хан отметил, что бортовой самописец работал все время и записал все переговоры в кабине пилота.

«Голосовой самописец работал до последней секунды, он записал голоса пилота и экипажа с диспетчером воздушного движения, и я его слышал. Оборудование было вывезено во Францию, и 2 июня оно было расшифровано», — сообщил министр.

Хан отметил, что согласно записи самописца, пилот самолета не обратил внимания на предупреждение о высоте полета, заявив, что самолет будет «управляться». Министр отметил, что оба пилота обсуждали коронавирус, который затронул их семьи, и не были сосредоточены на самолете, что в итоге привело к катастрофе. Он также отметил, что бортпроводники и авиадиспетчеры также несут ответственность за трагедию.

«Те, кто умер, да простит их Господь. Те, кто несет ответственность, будут привлечены к ответственности», — добавил он.

Министр добавил, что полный отчет о расследовании трагедии будет представлен через год.

Крушение пассажирского самолета в Пакистане 1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan 2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES 3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan 4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro 5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan 6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan 7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan 8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan 9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan 10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan