Опубликованы постановление белорусского правительства о сложении полномочий перед вновь избранным президентом и указ главы белорусского государства Александра Лукашенко о поручении Совету министров продолжить работу до формирования нового его состава, документы размещены на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, в соответствии с конституцией премьер Роман Головченко постановляет «сложить полномочия правительства Республики Беларусь перед вновь избранным президентом Республики Беларусь». Постановление вступило в силу со дня его принятия — с 15 августа.

Одновременно опубликован указ президента, которым в связи со сложением правительством полномочий поручается премьер-министру, заместителям премьер-министра, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров «путем издания президентом Республики Беларусь правовых актов о назначении на указанные должности».

Ранее в субботу Лукашенко заявил, что нынешний состав правительства республики готов работать и после выборов, хотя «могут быть какие-то нюансы», и поручил своей администрации оперативно подготовить соответствующие документы.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Акции подавляют силовики, в отношении протестующих применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, более 6,5 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.